Noida News: कॉरपोरेट क्रुसेडर्स टीम ने जीता मैच

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-135 डूनवेली क्रिकेट मैदान में मानसून वीक डे सीजन का लीग मैच खेला गया। बुधवार को लीग मैच में कॉरपोरेट क्रुसेडर्स टीम ने जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते क्रिकस्पयर टीम ने 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 255 रन बनाए। जवाब में उतरी कॉरपोरेट क्रुसेडर्स टीम टीम ने 19.3 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया। नाबाद 155 रन बनाकर योगेश मैन ऑफ द मैच बने। वहीं तीन विकेट लेकर मनीष बेस्ट बॉलर बने।