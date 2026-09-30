Noida News: आज होगा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप का आगाज
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:33 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:33 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। सेक्टर-131 स्थित प्रोमेथियस स्कूल में एक से पांच अक्टूबर तक इंटरनेशनल स्कूल्स स्पोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन (आईएसएसओ) बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप-2026 का आयोजन होगा। पांच दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न स्कूलों से 600 से अधिक छात्र खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
चैंपियनशिप में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के बालक और बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता में सिंगल्स, डबल्स और टीम स्पर्धाओं के मुकाबले खेले जाएंगे। देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पदक के लिए कोर्ट पर चुनौती पेश करेंगे।
सभी मुकाबले प्रोमेथियस स्कूल परिसर में आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली स्तर पर बैडमिंटन प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में भी प्रतियोगिता को लेकर उत्साह है। खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयारियों में जुटे हैं। पांच दिनों तक नोएडा में देशभर के स्कूली खिलाड़ियों के बीच बैडमिंटन के रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।
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नोएडा। सेक्टर-131 स्थित प्रोमेथियस स्कूल में एक से पांच अक्टूबर तक इंटरनेशनल स्कूल्स स्पोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन (आईएसएसओ) बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप-2026 का आयोजन होगा। पांच दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न स्कूलों से 600 से अधिक छात्र खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
चैंपियनशिप में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के बालक और बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता में सिंगल्स, डबल्स और टीम स्पर्धाओं के मुकाबले खेले जाएंगे। देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पदक के लिए कोर्ट पर चुनौती पेश करेंगे।
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सभी मुकाबले प्रोमेथियस स्कूल परिसर में आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली स्तर पर बैडमिंटन प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में भी प्रतियोगिता को लेकर उत्साह है। खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयारियों में जुटे हैं। पांच दिनों तक नोएडा में देशभर के स्कूली खिलाड़ियों के बीच बैडमिंटन के रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।
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