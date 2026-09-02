Noida News: समय विस्तार देने की तैयारी के बीच पुरानी फाइल गायब होने की चर्चा

विज्ञापन





नोएडा। शहर में बड़े हिस्से की स्ट्रीट लाइटों की 2018 से देखरेख और संचालन कर रही टाटा कंपनी को नोएडा प्राधिकरण में करीब 30 महीने का और विस्तार देने की तैयारी है। 5 सितंबर को होने वाली बैठक में प्राधिकरण यह प्रस्ताव रखेगा। इस बीच बुधवार को परियोजना की पुरानी फाइल गायब होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। हालांकि नोएडा प्राधिकरण के विद्युत यांत्रिक विभाग ने इसका खंडन किया है। जीएम आरपी सिंह ने कहा कि फाइल तैयार कर सैद्धांतिक मंजूरी ली गई है। बोर्ड के लिए प्रस्ताव बनाया गया है। टाटा कंपनी अभी तक 76 हजार लाइटों की देखरेख कर रही थी। अब इसको बढ़ाकर 1 लाख 12 हजार स्ट्रीट लाइटों का जिम्मा दिया जा रहा है। कंपनी को अतिरिक्त काम व समय का जिम्मा देने पर भी सवाल उठ रहे हैं।

माई सिटी रिपोर्टर