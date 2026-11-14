Noida News: प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को किया सम्मानित

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दादरी (संवाद)। दुजाना गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में बाल दिवस के पावन अवसर पर उम्मीद संस्था द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया । जिनमें पुष्पेंद्र, छाया एवं कौशल को पेन, पेंसिल और नोटबुक भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक डॉ. देवेंद्र कुमार नागर, मास्टर बाल चंद , मास्टर ब्रह्म सिंह , ललित त्यागी, अर्चना ,आशीष नागर , कपिल प्रधान ,अरुण प्रधान , उमेश , बाला उपस्थित रहे ।