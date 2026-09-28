Noida News: रोटरी अध्यक्ष का शपथ ग्रहण

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दादरी। विधान परिषद सदस्य श्रीचंद्र शर्मा ने कहा कि रोटरी क्लब ने आगे बढ़कर शिक्षा, वातावरण और जनसमस्याओं को दूर करने के लिए कार्य किया है। वह रेलवे रोड स्थित मोहन कुंज धर्मशाला में रोटरी क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. आरपी शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अमित गुप्ता ने कहा कि रोटरी इंटरनेशनल ग्लोबली कार्य कर रही है। डॉ. आरपी. शर्मा ने कहा कि तीन माह में 50 से अधिक परियोजनाओं पर कार्य किया है। इस अवसर पर विनोद गोयल, आदेश गोयल, दीपक गर्ग, टीकाराम शर्मा, डाॅ. प्रवीन गोयल, धर्मेंद्र शर्मा, संदीप भाटी, अनिल नागर, विक्रांत नागर आदि उपस्थित रहे। मौके पर रोटरी क्लब की पत्रिका रोटरी दीप का विमोचन किया गया।



संवाद न्यूज एजेंसी