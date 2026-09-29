Noida News: छात्रों को मिला सेमीकंडक्टर का व्यावहारिक प्रशिक्षण
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 06:31 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 06:31 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित शारदा यूनिवर्सिटी में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कुशल प्रतिभाओं को तैयार करने के उद्देश्य से दो दिवसीय कार्यशाला कोड टू चिप का आयोजन किया। कार्यशाला में वैश्विक स्तर के उद्योग विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को चिप डिजाइन की पूरी प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग को मजबूत करना तथा विद्यार्थियों को सेमीकंडक्टर उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी कौशल प्रदान करना रहा। प्रतिभागियों ने कैडेंस ईडीए उपकरणों के माध्यम से एएसआईसी डिजाइन की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझा। इसमें आरटीएल विकास, सत्यापन, संश्लेषण, भौतिक क्रियान्वयन, समय निर्धारण और अंतिम साइन-ऑफ जैसे महत्वपूर्ण चरण शामिल रहे। ब्यूरो
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