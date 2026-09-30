Noida News: छात्र ने कॉलेज पर फीस वापस न करने का लगाया आरोप

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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित लॉयड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने वाले रायबरेली निवासी छात्र आदित्य पटेल ने फीस वापसी को लेकर कॉलेज प्रबंधन पर परेशान करने का आरोप लगाया है। छात्र का कहना है कि एडमिशन रद्द होने के बाद भी उसकी जमा फीस वापस नहीं की गई। मामले से परेशान होकर उसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर शिकायत साझा की है।आदित्य के अनुसार, कॉलेज में एडमिशन के दौरान उससे करीब एक लाख रुपये फीस जमा कराई गई थी। बाद में उससे अतिरिक्त फीस की मांग की गई। अतिरिक्त रकम जमा करने में असमर्थता जताते हुए उसने एडमिशन रद्द कर जमा राशि वापस करने का अनुरोध किया। छात्र का आरोप है कि पहले कॉलेज ने फीस रिफंड की व्यवस्था नहीं होने की बात कही। बाद में एडमिशन रद्द तो किया गया, लेकिन दो दिन कक्षाएं करने का हवाला देकर फीस लौटाने से इनकार कर दिया गया।छात्र ने कम से कम एक माह की फीस काटकर शेष राशि लौटाने का अनुरोध किया। उसका कहना है कि कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद रकम नहीं मिली। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर फीस वापसी की मांग की। वहीं, कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि छात्र की फीस वापस कर दी गई है।