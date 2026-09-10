Noida News: म्याना की गली बनी दलदल, कीचड़ से निकलने को मजबूर ग्रामीण

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के म्याना गांव की एक गली में गंदा पानी भरा होने से रास्ता दलदल में बदल गया है। कीचड़ के कारण ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए रास्ते से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि तीन दिन से बारिश नहीं हुई, इसके बावजूद पानी भरा है। म्याना निवासी कृष्ण कुमार ने बताया कि रास्ते के निर्माण और जलभराव की समस्या को लेकर प्राधिकरण में कई बार शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि समस्या देखने के लिए भी प्राधिकरण की ओर से कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा।