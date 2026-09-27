Noida News: सेक्टर-51 में बरसाती नाली बंद

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नोएडा। सेक्टर-51 के ए और बी ब्लॉक में बरसाती नाली बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बी-161 और बी-162 के नीचे से गुजर रही बरसाती नाली पूरी तरह बंद है। इसके अलावा सीवर लाइन भी दो स्थानों पर टूटी हुई है। सेक्टर 51 के एबी ब्लॉक की आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अनीता जोशी के अनुसार, सीवर लाइन की स्थिति ऐसी है कि इसकी मरम्मत का काम भी संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि समस्या के समाधान के लिए करीब एक साल पहले अनुरोध किया गया था, लेकिन अब तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनका कहना है कि लंबे समय से समस्या बने रहने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने प्राधिकरण से जल्द कार्रवाई कर नाली और सीवर की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। ब्यूरो