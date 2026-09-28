फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Star Eleven Strikers won the match

Noida News: स्टार ग्यारह स्ट्राइकर्स ने जीता मैच

Mon, 28 Sep 2026 07:05 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 07:05 PM IST
विज्ञापन
Star Eleven Strikers won the match
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जेके क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टी-20 मुकाबले में स्टार ग्यारह स्ट्राइकर्स ने नाइट हॉक्स को पांच विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नाइट हॉक्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 141 रन बनाए। टीम ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। 142 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्टार ग्यारह स्ट्राइकर्स ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 18.2 ओवर में पांच विकेट खोकर 143 रन बना लिए। इस तरह टीम ने लक्ष्य से दो रन अधिक बनाकर पांच विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टार ग्यारह स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों ने धैर्य बनाए रखा और टीम को जीत दिलाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed