Noida News: डीपीएस नोएडा में शिक्षकों के लिए विशेष सत्र

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नोएडा। सेक्टर-30 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा में विद्यार्थियों और शिक्षकों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों का विशेष सत्र आयोजित किया गया। सह-निर्मित कल्याण विषय पर हुए कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय में सकारात्मक, सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण विकसित करना रहा। सत्र में शिक्षकों को विद्यार्थियों के व्यवहार, भावनाओं, तनाव और आकांक्षाओं को समझने के तरीकों से अवगत कराया गया। साथ ही विद्यार्थियों के साथ सार्थक संवाद, सहानुभूति और सहयोग के महत्व पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि विद्यार्थियों की भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों के साथ उनके शैक्षिक एवं समग्र व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

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