Noida News: पीडीए महासम्मेलन में शामिल होंगे जिले के सपाई
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 08:48 PM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 08:48 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। समाजवादी पार्टी का रविवार को आगरा में पीडीए महासम्मेलन होगा। इसमें जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। पार्टी के मीडिया प्रभारी विनोद लोहिया ने बताया कि रविवार सुबह आठ बजे सभी कार्यकर्ता यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट पर एकत्र होंगे। यहां से जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान के नेतृत्व में कार्यकर्ता आगरा के लिए रवाना होंगे। पूर्व जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी समेत जिले के अन्य वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होंगे। ब्यूरो
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