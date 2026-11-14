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Noida News: पीडीए महासम्मेलन में शामिल होंगे जिले के सपाई

Sat, 14 Nov 2026 08:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 08:48 PM IST
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SP workers of the district will participate in the PDA grand conference.
ग्रेटर नोएडा। समाजवादी पार्टी का रविवार को आगरा में पीडीए महासम्मेलन होगा। इसमें जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। पार्टी के मीडिया प्रभारी विनोद लोहिया ने बताया कि रविवार सुबह आठ बजे सभी कार्यकर्ता यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट पर एकत्र होंगे। यहां से जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान के नेतृत्व में कार्यकर्ता आगरा के लिए रवाना होंगे। पूर्व जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी समेत जिले के अन्य वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होंगे। ब्यूरो
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