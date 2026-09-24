Noida News: सपा ने लगाया शिक्षक मतदाता सूची में धांधली का आरोप

विज्ञापन



ग्रेटर नोएडा। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी मेधा रूपम से मुलाकात कर मेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी की शिकायत की। प्रतिनिधिमंडल ने 340 संदिग्ध मतदाताओं की सूची डीएम को सौंपी और करीब पांच हजार फर्जी वोट जोड़े जाने का दावा किया। जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने सूची की जांच कराने और संदिग्ध नाम हटाने की मांग की। सपा नेताओं ने निर्वाचन कर्मियों की मिलीभगत का आरोप भी लगाया। डीएम ने जांच कमेटी गठित कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। आधिकारिक रिकॉर्ड में मेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह जनवरी 2026 को हुआ था। ब्यूरो