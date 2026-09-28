Noida News: स्काई किंग्स ग्यारह ने तीन रन से जीता मैच

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सीएफएस क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टी-20 मुकाबले में स्काई किंग्स ग्यारह ने ओमीक्रोन क्रिकेट क्लब को तीन रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्काई किंग्स ग्यारह की टीम 18.2 ओवर में 118 रन पर ऑलआउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमीक्रोन क्रिकेट क्लब की टीम के बल्लेबाज भी टिककर नहीं खेल सके। पूरी टीम 19 ओवर में 115 रन पर सिमट गई। इस तरह स्काई किंग्स ग्यारह ने रोमांचक मुकाबला तीन रन से अपने नाम कर लिया। स्काई किंग्स ग्यारह के बल्लेबाजों ने शुरुआत में तेजी से रन बनाने का प्रयास किया, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। इसके बावजूद गेंदबाजों ने लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव किया।