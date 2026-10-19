फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Shri Ram slew Kumbhakarna.

Noida News: श्री राम ने किया कुंभकरण का वध

Mon, 19 Oct 2026 06:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:02 PM IST
विज्ञापन
Shri Ram slew Kumbhakarna.
दादरी (संवाद)। नगर के रेलवे रोड स्थित अग्रसेन इंटर कॉलेज में श्री लवकुश धार्मिक रामलीला कमेटी तत्वाधान में चल रही रामलीला में कुंभकरण व श्री राम का युद्ध हुआ। जिसमे श्री राम ने कुंभकरण का वध किया। लक्ष्मण-मेघनाद युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। उधर रावण बहुत व्याकुल होकर अपने पाताल के राजा अहिरावण को युद्ध के लिए प्रेरित करता है । अहिरावण दल से राम-लक्ष्मण को चुरा लेता है । उसके बाद हनुमान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से वापस लाते हैं।
विज्ञापन

इस दौरान सांसद डॉ. महेश शर्मा, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, दीपक नागर जीतू भाटी, ईश्वर भाटी, कमेटी के अध्यक्ष पवन बंसल, महामंत्री केशव गोयल, अंकित अग्रवाल, अजय गर्ग, वेदन शर्मा, राजीव गर्ग, चन्द्रभान वशिष्ठ, संजय शर्मा, दीपक गर्ग आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed