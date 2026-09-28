Noida News: शिक्षामित्रों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

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ग्रेटर नोएडा में सोमवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ गौतमबुद्ध नगर के बैनर तले सैकड़ों शिक्षामित्रों ने छह प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अनुराग सारस्वत को दिया गया। शिक्षामित्रों ने नियमित वेतनमान, नियमितीकरण अथवा समायोजन होने तक 12 माह का सम्मानजनक मानदेय और 62 वर्ष तक सेवा का प्रावधान करने की मांग की। मृतक शिक्षामित्रों के परिजनों को आर्थिक सहायता व आश्रित को नियुक्ति, विभागीय टीईटी और शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर भारांक देने की मांग भी उठाई। इसके अलावा मूल विद्यालय में तैनाती तथा महिला शिक्षामित्रों को ससुराल के नजदीक विद्यालय में स्थानांतरण देने की मांग की गई। प्रदर्शन में संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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