Noida News: सेक्टर-62 मेट्रो स्टेशन के पास से झपटा मोबाइल

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-62 मेट्रो स्टेशन के पास बाइक सवार बदमाश युवक का मोबाइल झपटकर फरार हो गए। खोड़ा कॉलोनी के दीपक विहार निवासी दानिश अली ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 30 सितंबर की रात अपने घर से निजी अस्पताल जा रहे थे। सेक्टर-62 मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचने पर बाइक सवार बदमाशों ने उनका मोबाइल झपट लिया और फरार हो गए। थाना प्रभारी अमित तोमर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है।