Noida News: छेड़छाड़ के विरोध पर परिवार पर जानलेवा हमला, दो गिरफ्तार

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उस्मानपुर गांव में छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर जानलेवा हमला करने के मामले में दनकौर कोतवाली पुलिस ने दो नामजद आरोपी भाइयों को गिरफ्तार किया है। 24 सितंबर रात गांव निवासी एक व्यक्ति की नाबालिग बेटी के साथ पड़ोस में रहने वाले दो सगे भाई सरताज और सरफराज पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोप है कि दोनों भाइयों ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर घर में घुसकर हमला कर दिया। घटना में पीड़ित पक्ष की चार महिलाओं समेत पांच लोग घायल हो गए थे। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने सरताज, सरफराज समेत 4 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।