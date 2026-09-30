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Noida News: मोबाइल चोरी और झपटमारी की तीन घटनाओं में प्राथमिकी दर्ज

Wed, 30 Sep 2026 07:55 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 07:55 PM IST
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- रेलवे मंत्रालय के डीएफसीसीआईएल में उपमहाप्रबंधक का सीयूजी मोबाइल भी चोरी
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल चोरी और झपटमारी की तीन घटनाएं सामने आई हैं। फेज-1 और फेस-3 थाना क्षेत्र में हुई वारदातों में पीड़ितों के मोबाइल फोन चोरी और झपटमारी किए गए। शिकायतों के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फेज-3 थाना क्षेत्र में 28 सितंबर को रेलवे मंत्रालय के डीएफसीसीआईएल में उपमहाप्रबंधक परविंद कुमार के कार से दो मोबाइल फोन चोरी हो गए। शिकायत के अनुसार वह कार्यालय से घर लौट रहे थे। ग्लोबल स्कूल के पास बीपीसीएल पेट्रोल पंप के नजदीक उनकी कार से मोबाइल चोरी किए गए।

फेज-1 थाना क्षेत्र में सात सितंबर की रात सेक्टर-15 मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-5 की ओर जा रहे हरौला निवासी एमडी जुनैद से स्कूटी सवार दो बदमाश मोबाइल झपटकर फरार हो गए। इस मामले में 22 दिन बाद फेज वन थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित के अनुसार बदमाशों ने उनके हाथ से मोबाइल छीना था। पीड़ित ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी थाना क्षेत्र के नया बांस, सेक्टर-15 में पांच सितंबर की देर रात एक कमरे से मोबाइल चोरी हो गया। अशोक प्रसाद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रात करीब ढाई बजे के बाद उनका मोबाइल कमरे से गायब हुआ। एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि तीनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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