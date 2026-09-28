Noida News: हादसे के बाद भी नहीं जागा महकमा, 25 बसें सीज कर जिम्मेदारी पूरी

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- जिस राज कल्पना ट्रेवल्स की बस में लगी थी आग उसी की 2 बसें भी सीज की गईंमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत के बाद भी परिवहन विभाग की कार्रवाई उस गति से नहीं हो रही है, जिसकी इस गंभीर हादसे के बाद जरूरत थी। हादसे के बाद जांच अभियान शुरू किया गया, लेकिन अब तक महज 25 बसें सीज की गई हैं। दूसरी ओर रात के समय स्लीपर बसों का संचालन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में ऐसी बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिनमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम नाकाफी हैं।बीते सप्ताह बुधवार को हुए हादसे में स्लीपर बस आग का गोला बन गई थी। बस में सवार नौ यात्रियों की मौत हो गई थी। घटना के बाद परिवहन विभाग ने बसों की जांच के लिए अभियान शुरू किया। जांच में खामियां मिलने पर बसें सीज भी की गईं, लेकिन कार्रवाई का दायरा अभी सीमित है। रात में लंबी दूरी के रूट पर चलने वाली स्लीपर बसों की संख्या को देखते हुए 25 बसों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। अधिकांश बसों में कैरियर लगाकर सामान ढोया जा रहा है। मानक के अनुसार बस के ऊपर सामान ढोना अवैध है।