Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Seven students from the district emerged as winners in the state-level competition

Noida News: राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में जिले के सात विद्यार्थी बने विजेता

Sat, 14 Nov 2026 10:08 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:08 PM IST
विज्ञापन
Seven students from the district emerged as winners in the state-level competition
नोएडा (संवाद) । ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में बंगाली आर्ट अकादमी के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में अकादमी के 18 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से सात विद्यार्थियों ने जीत हासिल किया। विद्यार्थियों ने अपनी चित्रकला के माध्यम से रचनात्मकता और कला कौशल का प्रदर्शन किया। अकादमी के संचालक इमरान और सलमा ने सभी विजेता विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed