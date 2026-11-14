Noida News: राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में जिले के सात विद्यार्थी बने विजेता
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:08 PM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:08 PM IST
विज्ञापन
नोएडा (संवाद) । ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में बंगाली आर्ट अकादमी के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में अकादमी के 18 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से सात विद्यार्थियों ने जीत हासिल किया। विद्यार्थियों ने अपनी चित्रकला के माध्यम से रचनात्मकता और कला कौशल का प्रदर्शन किया। अकादमी के संचालक इमरान और सलमा ने सभी विजेता विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
विज्ञापन