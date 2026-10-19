Noida News: जेवर प्रीमियर लीग में सेमीफाइनल मुकाबले

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यमुना सिटी। रबूपुरा के रामोत्सव क्रिकेट ग्राउंड पर चल रही जेवर प्रीमियर लीग में सोमवार को सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। पहले सेमीफाइनल में विक्रांता मोटर्स और फार्चून वॉरियर्स आमने-सामने रहीं। पहले बल्लेबाजी करते हुए विक्रांता मोटर्स ने 124 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी फार्चून वॉरियर्स की शुरुआत खराब रही, लेकिन टीम ने 126 रन बनाकर दो विकेट से जीत दर्ज की और फाइनल में जगह बनाई। शानदार प्रदर्शन के लिए हर्षित को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरा सेमीफाइनल एसवीएन चार्जर्स और इंडियंस इंविंसिबल्स के बीच खेला गया।