Noida News: गोल्फ कोर्स में इंटीरियर डेकोरेशन को एजेंसी का चयन
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 10:39 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 10:39 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-151 ए नोएडा इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स में इंटीरियर डेकोरेशन के काम के लिए एजेंसी का चयन नोएडा प्राधिकरण ने कर लिया है। ऐसे में अब 15 दिन बाद फिर काम शुरू होने की उम्मीद है। जून-2025 में पुरानी एजेंसी ब्लैकलिस्ट होने के बाद से काम बंद पड़ा हुआ है। प्राधिकरण ने फिर से काम शुरू कराने के लिए एक टेंडर इंटीरियर डेकोरेशन और दूसरा सिविल के काम के लिए टेंडर जारी किया था। तीसरी बार जारी किए गए टेंडर में इंटीरियर डेकोरशन का काम करने के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। वहीं निर्माण संबधी सिविल के काम के लिए तीसरी बार टेंडर प्राधिकरण ने जारी किया है। निर्माण संबधी बचे हुए काम 34 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत होने हैं। 5 अक्तूबर तक प्राधिकरण ने आवेदन मांगे हैं। प्राधिकरण के जीएम एके अरोड़ा ने बताया कि आवेदन आने के बाद मानकों के तहत एजेंसी का चयन किया जाएगा। ब्यूरो
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