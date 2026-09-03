Noida News: नोएडा में ठगी का कॉल सेंटर बेनकाब, अमेरिकी नागरिकों से डेढ़ महीने में 30 लाख की ठगी

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- कब्जे से सीपीयू, डेस्कटॉप, राउटर, माउस, की-बोर्ड, हैडफोन, मोबाइल बरामद- गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक के रहने वाले हैं आरोपीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सेक्टर-142 कोतवाली ने अमेरिका नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अहमदाबाद गुजरात निवासी मास्टरमाइंड मंसूरी (26), सिरोही राजस्थान निवासी तरुण मिश्रा (39), करवर कर्नाटक निवासी चन्द्रकांत (39) के रूप में हुई है। आरोपियों से 9 सीपीयू, 9 डेस्कटॉप, एक राउटर, 9 माउस, 9 की-बोर्ड, 9 हेडफोन और 4 आईफोन बरामद हुए हैं। आरोपी पिछले डेढ़ माह में 50 से अधिक लोगों से करीब 30 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर चुके हैं।डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार रात को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सेक्टर-138 स्थित एक इमारत की तीसरी मंजिल पर दबिश दी। दबिश के दौरान मौके से अवैध व फर्जी कॉल सेंटर का संचालन करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी फर्जी पहचान बताकर और विदेशी ई सिम कार्ड व कंप्यूटर-मोबाइल के माध्यम से अमेरिकी लोगों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे।