Noida News: देशभर में लोन दिलाने के नाम पर ठगी का जाल, नोएडा से जालसाज गिरफ्तार

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- फर्जी कंपनियों और बैंकों के नाम पर लोगों को लोन का झांसा देकर वसूलते थे चार्ज- देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों से ठगी के इनपुट, साथी की तलाश में जुटी पुलिसमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। अलग-अलग फाइनेंस कंपनियों और बैंकों के नाम पर लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर देश के विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का साइबर क्राइम थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बरौला स्थित एक मकान की तीसरी मंजिल से फरमान उर्फ फरमान नजामुद्दीन को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक की पासबुक, चेकबुक और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोपी और उसका साथी ऋषि मिश्रा अलग-अलग कंपनियों के नाम पर लोगों को फोन कर लोन दिलाने का भरोसा देते थे।पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को मुद्रा फाइनेंस, प्रधानमंत्री योजना, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंस समेत कई कंपनियों के नाम पर फोन करते थे। जरूरतमंद व्यक्ति को लोन देने की बात कहकर पहले भरोसे में लिया जाता था। इसके बाद फाइल चार्ज, लोन ट्रांसफर चार्ज और प्रोसेस चार्ज के नाम पर अलग-अलग रकम बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। ये लोगों से करीब दो हजार से एक लाख रुपये तक अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराए जाते थे।लोगों का भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने फर्जी लेटरहेड, कंपनियों की मुहर, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज भी तैयार कर रखे थे। आरोपी के मुताबिक, कई बार वास्तविक कंपनी के कर्मचारी से बात करने का भरोसा दिलाने के लिए फर्जी आईडी कार्ड भी भेजा जाता था। फोन करने के लिए जरूरी लोगों का डाटा उसे उसके साथी ऋषि मिश्रा से मिलता था। दोनों के बीच ठगी की रकम बांटने की बात भी जांच में सामने आई है।