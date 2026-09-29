Noida News: बिलासपुर में किसान के ट्यूबवेल से मोटर चोरी

विज्ञापन



कस्बे से बांजरपुर जाने वाले मार्ग पर बीती रात चोरों ने एक किसान के ट्यूबवेल को निशाना बनाया। चोर ट्यूबवेल की दीवार काटकर भीतर रखी 7.5 हॉर्स पावर की विद्युत मोटर चोरी कर ले गए। पीड़ित किसान रामदास ने घटना की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।