Noida News: अब गांव के लोग भी संवारेंगे स्कूल, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ेंगे स्थानीय लोग

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बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि विद्यालय और समुदाय के बीच साझेदारी को मजबूत किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक और अन्य लोगों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। विद्यालयों की ब्रांडिंग और भौतिक परिवेश में सुधार के लिए जनसहभागिता से विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। अभियान के दौरान अभिभावकों और ग्रामीणों को विद्यालय की गतिविधियों तथा समग्र शिक्षा की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही बच्चों की प्रतिभा को सामने लाने के लिए उन्हें मंच उपलब्ध कराया जाएगा। ब्यूरो

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ग्रेटर नोएडा। गांव के स्कूल की व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई अब सिर्फ शिक्षकों और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। जनपद के 8 पीएमश्री विद्यालयों में नवंबर से मेरा गांव-मेरा स्कूल अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत अभिभावक, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य और स्थानीय लोग स्कूल की गतिविधियों से सीधे जुड़ेंगे। इसका उद्देश्य स्कूल के माहौल में सुधार के साथ बच्चों की पढ़ाई, नामांकन और विद्यालय में ठहराव को बेहतर बनाना है।