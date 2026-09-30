Noida News: स्कूलों में आज से बदला समय

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ग्रेटर नोएडा। मौसम में बदलाव के साथ जिले के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई का समय भी बदल गया है। एक अक्तूबर से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शीतकालीन समय-सारिणी लागू हो गई है। अब स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक संचालित होंगे। अब तक स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलते थे। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचने के बाद 9:00 से 9:15 बजे तक प्रार्थना सभा और योगाभ्यास होगा। इसके बाद कक्षाएं संचालित होंगी। छात्रों को दोपहर 12:00 से 12:30 बजे तक मध्यावकाश दिया जाएगा। नई समय-सारिणी 31 मार्च तक लागू रहेगी। बीएसए राहुल पंवार ने बताया कि शीतकालीन व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रतिदिन छह घंटे विद्यालय में रहना होगा। ब्यूरो

सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक लगेंगी कक्षाएं