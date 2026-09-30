Noida News: स्कूलों में आज से बदला समय
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 08:35 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 08:35 PM IST
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सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक लगेंगी कक्षाएं
ग्रेटर नोएडा। मौसम में बदलाव के साथ जिले के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई का समय भी बदल गया है। एक अक्तूबर से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शीतकालीन समय-सारिणी लागू हो गई है। अब स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक संचालित होंगे। अब तक स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलते थे। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचने के बाद 9:00 से 9:15 बजे तक प्रार्थना सभा और योगाभ्यास होगा। इसके बाद कक्षाएं संचालित होंगी। छात्रों को दोपहर 12:00 से 12:30 बजे तक मध्यावकाश दिया जाएगा। नई समय-सारिणी 31 मार्च तक लागू रहेगी। बीएसए राहुल पंवार ने बताया कि शीतकालीन व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रतिदिन छह घंटे विद्यालय में रहना होगा। ब्यूरो
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ग्रेटर नोएडा। मौसम में बदलाव के साथ जिले के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई का समय भी बदल गया है। एक अक्तूबर से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शीतकालीन समय-सारिणी लागू हो गई है। अब स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक संचालित होंगे। अब तक स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलते थे। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचने के बाद 9:00 से 9:15 बजे तक प्रार्थना सभा और योगाभ्यास होगा। इसके बाद कक्षाएं संचालित होंगी। छात्रों को दोपहर 12:00 से 12:30 बजे तक मध्यावकाश दिया जाएगा। नई समय-सारिणी 31 मार्च तक लागू रहेगी। बीएसए राहुल पंवार ने बताया कि शीतकालीन व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रतिदिन छह घंटे विद्यालय में रहना होगा। ब्यूरो