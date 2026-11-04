Noida News: दिवाली पर खील-गट्टे की बिक्री तेज

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रबूपुरा (संवाद)। दिवाली नजदीक आने के साथ ही बाजारों में पारंपरिक खील, बतासे और गट्टे की बिक्री बढ़ गई है। गणेश-लक्ष्मी पूजन में इन्हें शुभ माना जाता है। कस्बे के मुख्य बाजार में मिठाई और पूजा-सामग्री की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ है। दुकानदार योगेश जैन के अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस बार कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। खील 80 रुपये किलो, चीनी के गट्टे 100 रुपये किलो और बतासे 90 रुपये किलो तक बिक रहे हैं।