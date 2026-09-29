Noida News: अंकित की तूफानी पारी के मुड़ रनर्स ढेर

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। अचीवर्स स्पोर्ट्स सेंटर क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टी-20 मुकाबले में एपिक कॉन्क्वेर्स ने मुड़ रनर्स को चार विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुड़ रनर्स ने 20 ओवर में चार विकेट पर 239 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एपिक कॉन्क्वेर्स ने 19.5 ओवर में छह विकेट खोकर 241 रन बनाकर रोमांचक जीत दर्ज की। टीम के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही तेज रन बनाए। अंकित ठाकुर ने 32 गेंदों पर 74 रन की शानदार पारी खेली। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।