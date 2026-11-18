माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। गैस बिल जमा नहीं होने पर कनेक्शन कटने का झांसा देकर साइबर ठगों ने सेक्टर-78 निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड से 6.80 लाख रुपये निकाल लिए। ठगों ने बिल अपडेट कराने के नाम पर पीड़ित को व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर डाउनलोड कराई थी। इसके बाद 13 रुपये का ट्रांजेक्शन चार्ज जमा कराने के बहाने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कराया। कुछ समय बाद बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड से रकम निकलने का पता चला। इस मामले में साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।सेक्टर-78 स्थित आदित्य अर्बन कासा निवासी सुशील कुमार कुलश्रेष्ठ ने शिकायत की है कि 13 नवंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया। इसमें गैस बिल का भुगतान नहीं होने और कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई थी। मैसेज में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करने पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने बताया कि बिल का भुगतान सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है। इसे ठीक करने के लिए मोबाइल पर एक एप डाउनलोड करना होगा। आरोपी ने व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजी। पीड़ित ने इसे डाउनलोड कर लिया। इसके बाद आरोपी ने बिल अपडेट करने के लिए 13 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज देने को कहा। पीड़ित ने नेट बैंकिंग से दो-तीन बार भुगतान करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार ट्रांजेक्शन फेल दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया और अपने काम से बाहर चले गए। कुछ देर बाद ठग ने पीड़ित की पत्नी को फोन किया और बैंक खाते में मौजूद रकम के बारे में पूछताछ की। पत्नी को बातचीत पर शक हुआ तो उन्होंने इसकी जानकारी पीड़ित को दी। इसके बाद पीड़ित ने बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड की जांच की तो कुल 6.80 लाख रुपये की धोखाधड़ी का पता चला। एसीपी साइबर विवेक रंजन राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।