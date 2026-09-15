Noida News: रॉयल चैलेंजर्स मौजपुर ने 71 रन से जीता मुकाबला
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:25 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:25 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-135 स्थित डीएस स्पोर्ट्स क्लब मैदान में सोमवार रात को डीएस वीक डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का लीग मैच रॉयल चैलेंजर्स मौजपुर ने 71 रन से जीता। पहले बल्लेबाजी करत हुए रॉयल चैलेंजर्स मौजपुर ने 9 विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए वाई नॉट जिम 8 विकेट गवां कर 149 रन ही बना सकी। आदिल सिद्दीकी प्लेयर ऑफ द मैच बने।
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