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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण परी चौक के पास मौजूद गोल्फ लिंक-वन सोसाइटी में आंतरिक सड़कों का निर्माण कराएगा। इसके अलावा दूसरी मूलभूत सुविधाओं को भी दुरुस्त कराया जाना है। परियोजना विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक सोसाइटी के ब्लॉक-ए एवं सी में आंतरिक सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। इस पर 3.32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लंबे समय से रखरखाव का कार्य न होने से सड़कों में गड्ढे हो चुके हैं। परी चौक के पास अंसल गोल्फ लिंक-1 सोसाइटी करीब 100 एकड़ में बसाई गई है। वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि सोसाइटी के ब्लॉक-ए और सी की आंतरिक सड़कों की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसकी निविदा जारी की गई है।