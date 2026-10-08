Noida News: बिजली कटौती से निवासी परेशान

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सेक्टर 22डी में प्राधिकरण की ओर से बनाई गई अफोर्डेबल फ्लैट्स सोसाइटी के निवासी लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं। निवासियों का कहना है कि सोसाइटी में निर्धारित समय से अधिक बिजली कटौती होने के कारण उन्हें गर्मी के मौसम में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों ने संबंधित अधिकारियों से बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है।