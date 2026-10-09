Noida News: दादरी स्टेशन पर आरक्षण काउंटर बंद

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी स्टेशन पर भी सतर्कता बरती जा रही है। शुक्रवार सुबह से ही स्टेशन पर आरक्षण काउंटर बंद कर दिए गए है। उस पर तकनीकी खामी होने की सूचना चस्पा कर दी गई है। हालांकि इसको लेकर कोई भी रेलवे का अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। स्टेशन मास्टर हेमंत कुमार का कहना है कि अभी गेट बंद नहीं किया गया है। न ही यात्रियों को रोका जा रहा है।