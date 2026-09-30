यमुना प्राधिकरण: राकेश सिंह को यीडा के सीईओ पद पर मिला सेवा विस्तार, नोएडा एयरपोर्ट शुरू कराने का मिला इनाम

लगातार दूसरी बार सेवा विस्तार मिलना योगी सरकार की तरफ से उनके बेहतर कामों का इनाम बताया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कमर्शियल ऑपरेशन शुरु कराने में उनकी अहम भूमिका रही। उनके सीईओ बनने के बाद से यमुना सिटी में कई उद्योगों में उत्पादन शुरू हुए। नए अर्बन सेंटर पर काम शुरू करने की दिशा में यमुना प्राधिकरण बढ़ा। इस साल करीब 200 उद्योग क्रियाशील बनाए जाने का लक्ष्य भी उन्होंने तय किया हुआ है। यही कार्यशैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद आई और उनकी सेवा विस्तार को मंजूरी मिली।