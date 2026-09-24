Noida News: ईवीएम-वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 10:28 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 10:28 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम/वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान वेयर हाउस के ताले पर लगी सील सुरक्षित पाई गई। अधिकारियों ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया। सभी कैमरे सुचारु रूप से संचालित मिले। इसके अलावा खिड़कियों और रोशनदानों की सुरक्षा व्यवस्था की भी बारीकी से जांच की गई। निरीक्षण के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजीत कुमार सिंह और अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह भी मौजूद रहे। निरीक्षण में वेयर हाउस की सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित और सुरक्षित पाई गईं।
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