Noida News: रामलीला मंचन की तैयारियां तेज
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:25 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:25 PM IST
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नोएडा (संवाद)। रामलीला मंचन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सेक्टर-110 की महर्षि रामलीला समिति के अनुसार, मुरादाबाद से आई टीम में नौ महिलाएं और 21 पुरुष कलाकार हैं। इसलिए महिला किरदार महिलाएं और पुरुष किरदार पुरुष कलाकार ही निभा रहे हैं।
वहीं, सेक्टर-21ए की सनातन धर्म रामलीला समिति में पिछले कई वर्षों से कमल गिरी मंथरा का किरदार निभा रहे हैं। कमल गिरी के अनुसार, वह वर्ष 2005 से रामलीला में मंचन कर रहे हैं। मंथरा का किरदार उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। उन्होंने बताया कि कैकेयी और मंथरा के बीच करीब 40 से 45 मिनट तक चलने वाले संवाद के दौरान उन्हें लगातार झुकी हुई मुद्रा में रहना पड़ता है।
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वहीं, सेक्टर-21ए की सनातन धर्म रामलीला समिति में पिछले कई वर्षों से कमल गिरी मंथरा का किरदार निभा रहे हैं। कमल गिरी के अनुसार, वह वर्ष 2005 से रामलीला में मंचन कर रहे हैं। मंथरा का किरदार उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। उन्होंने बताया कि कैकेयी और मंथरा के बीच करीब 40 से 45 मिनट तक चलने वाले संवाद के दौरान उन्हें लगातार झुकी हुई मुद्रा में रहना पड़ता है।
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