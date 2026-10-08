Noida News: मंच पर जीवंत होगी छत्रपति शिवाजी की वीरगाथा
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:34 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:34 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, संघर्ष, नेतृत्व और विचारों को भव्य मंचीय प्रस्तुति के जरिये जीवंत करने की तैयारी है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की ओर से ‘जाणता राजा’ महानाट्य का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में ग्रेटर नोएडा स्थित जीएनआईओटी कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ। आयोजकों के अनुसार, महानाट्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों और उनके संघर्षों को मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। महानाट्य का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर तक सनसिटी, गाजियाबाद में होगा। सम्मेलन में मुख्य अतिथि सुरेश चव्हाणके रहे। अध्यक्षता समाजसेवी ओमप्रकाश अग्रवाल ने की। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गौतम भाव भूमिका में मौजूद रहे। विधायक धीरेंद्र सिंह, गोपाल नागर समेत अन्य अतिथि भी सम्मेलन में शामिल हुए।
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