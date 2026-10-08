फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Preparations are underway to bring the life, struggles, leadership, and ideas of Chhatrapati Shivaji Maharaj to life through a grand stage presentation.

Noida News: मंच पर जीवंत होगी छत्रपति शिवाजी की वीरगाथा

Thu, 08 Oct 2026 06:34 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:34 PM IST
विज्ञापन
Preparations are underway to bring the life, struggles, leadership, and ideas of Chhatrapati Shivaji Maharaj to life through a grand stage presentation.
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, संघर्ष, नेतृत्व और विचारों को भव्य मंचीय प्रस्तुति के जरिये जीवंत करने की तैयारी है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की ओर से ‘जाणता राजा’ महानाट्य का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में ग्रेटर नोएडा स्थित जीएनआईओटी कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ। आयोजकों के अनुसार, महानाट्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों और उनके संघर्षों को मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। महानाट्य का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर तक सनसिटी, गाजियाबाद में होगा। सम्मेलन में मुख्य अतिथि सुरेश चव्हाणके रहे। अध्यक्षता समाजसेवी ओमप्रकाश अग्रवाल ने की। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गौतम भाव भूमिका में मौजूद रहे। विधायक धीरेंद्र सिंह, गोपाल नागर समेत अन्य अतिथि भी सम्मेलन में शामिल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed