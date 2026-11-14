Noida News: प्रतिष्ठा वॉरियर्स 69 रन से जीती

विज्ञापन

नोएडा (संवाद)। सेक्टर-117 स्थित एसजेएस क्रिकेट मैदान में शनिवार सुबह सैटरडे स्पेशल टूर्नामेंट सीजन-9 का लीग मुकाबला खेला गया। जिसमें प्रतिष्ठा वॉरियर्स ने 69 रन से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रतिष्ठा वॉरियर्स ने 6 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नोएडा टस्कर्स आठ विकेट गवां कर 111 रन ही बना सकी। वॉरियर्स के सचिन 42 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने। वहीं सुमित 3 विकेट झटक कर बेस्ट बॉलर रहे।