Noida News: मुख्य चुनाव आयुक्त के समर्थन में पोरवाल समाज ने सौंपा ज्ञापन

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नोएडा(संवाद) पोरवाल समाज सेवा समिति दिल्ली की नोएडा मंडल शाखा ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। समिति ने राष्ट्रपति से मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत रत्न देने की मांग की। समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन सुधीर चंद्र पोरवाल के नेतृत्व में समाज के लोग जिलाधिकारी कार्यालय से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन दिया। इस दौरान वैश्य समाज का नेतृत्व भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने किया। समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के समर्थन में अपनी मांग रखी।