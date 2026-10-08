पुलिस का दावा : महिला कर्मियों से बदसलूकी, जवान के हाथ पर काटा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर जंतर-मंतर और आसपास पिछले कई दिनों से चल रहे प्रदर्शनों के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन में महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, भीड़ को संभालने के दौरान कुछ महिला पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की गई, उन्हें भीड़ में खींचने की कोशिश हुई और वर्दी तक खींची गई। पुलिस का दावा है कि कुछ प्रदर्शनकारी शराब के नशे में थे। दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। इसमें अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और जनसंपर्क अधिकारी आईपीएस नेहा यादव ने बताया कि नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन को संभालने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। महिला प्रदर्शनकारियों को संभालने की जिम्मेदारी भी महिला पुलिसकर्मियों को दी गई है। उनके अनुसार, पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि महिला प्रदर्शनकारियों से महिला पुलिसकर्मी ही निपटेंगी। वहीं, पुलिस अधिकारी तनुश्री ने बताया कि कई प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ महिला पुलिसकर्मियों को भीड़ के बीच खींचने की कोशिश की गई।