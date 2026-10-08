पुलिस का दावा : महिला कर्मियों से बदसलूकी, जवान के हाथ पर काटा
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:33 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:33 PM IST
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-भीड़ के बीच महिला पुलिसकर्मियों से खींचतान, जवान के चेहरे पर खरोंच
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर जंतर-मंतर और आसपास पिछले कई दिनों से चल रहे प्रदर्शनों के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन में महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, भीड़ को संभालने के दौरान कुछ महिला पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की गई, उन्हें भीड़ में खींचने की कोशिश हुई और वर्दी तक खींची गई। पुलिस का दावा है कि कुछ प्रदर्शनकारी शराब के नशे में थे। दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। इसमें अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और जनसंपर्क अधिकारी आईपीएस नेहा यादव ने बताया कि नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन को संभालने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। महिला प्रदर्शनकारियों को संभालने की जिम्मेदारी भी महिला पुलिसकर्मियों को दी गई है। उनके अनुसार, पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि महिला प्रदर्शनकारियों से महिला पुलिसकर्मी ही निपटेंगी। वहीं, पुलिस अधिकारी तनुश्री ने बताया कि कई प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ महिला पुलिसकर्मियों को भीड़ के बीच खींचने की कोशिश की गई।
पुलिस जवान के हाथ पर काटा, चेहरे और सीने पर खरोंच : पुलिस के अनुसार, भीड़ में मौजूद लोगों ने जवान के हाथ पर काट लिया। उसके चेहरे और सीने पर खरोंचें भी आईं। घायल जवान को देखकर नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा उसके पास पहुंचे। उन्होंने जवान को गले लगाकर हिम्मत बंधाई और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घटना का वीडियो भी सामने आया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर जंतर-मंतर और आसपास पिछले कई दिनों से चल रहे प्रदर्शनों के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन में महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, भीड़ को संभालने के दौरान कुछ महिला पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की गई, उन्हें भीड़ में खींचने की कोशिश हुई और वर्दी तक खींची गई। पुलिस का दावा है कि कुछ प्रदर्शनकारी शराब के नशे में थे। दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। इसमें अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और जनसंपर्क अधिकारी आईपीएस नेहा यादव ने बताया कि नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन को संभालने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। महिला प्रदर्शनकारियों को संभालने की जिम्मेदारी भी महिला पुलिसकर्मियों को दी गई है। उनके अनुसार, पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि महिला प्रदर्शनकारियों से महिला पुलिसकर्मी ही निपटेंगी। वहीं, पुलिस अधिकारी तनुश्री ने बताया कि कई प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ महिला पुलिसकर्मियों को भीड़ के बीच खींचने की कोशिश की गई।
पुलिस जवान के हाथ पर काटा, चेहरे और सीने पर खरोंच : पुलिस के अनुसार, भीड़ में मौजूद लोगों ने जवान के हाथ पर काट लिया। उसके चेहरे और सीने पर खरोंचें भी आईं। घायल जवान को देखकर नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा उसके पास पहुंचे। उन्होंने जवान को गले लगाकर हिम्मत बंधाई और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घटना का वीडियो भी सामने आया है।
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