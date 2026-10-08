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Noida News: पुलिस ने हत्या के मामले में 2 नाबालिग पकड़े

Thu, 08 Oct 2026 09:23 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:23 PM IST
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Police apprehended two minors in a murder case.
संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली।
रोहिणी के विजय विहार पुलिस ने 12 घंटे में हत्या के प्रयास के मामले का खुलासा किया है। मामले में पुलिस टीम ने दो नाबालिगों को पकड़ा है। मोटरसाइकिल से टक्कर लगने पर दोनों ने पीड़ित पर चाकू से हमला किया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पीड़ित आर्यन (17) को बीएसए अस्पताल में भर्ती कराया था।




रोहिणी पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल के मुताबिक, विजय विहार थाने में पीआर कॉल के जरिए हत्या के प्रयास के मामले की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम बीएसए अस्पताल पहुंची, जहां आर्यन ने पुलिस को बताया कि शनि बाजार के पास उसकी मोटरसाइकिल गलती से एक व्यक्ति से छू गई थी, जिसके बाद बहस हुई। इसके बाद उस व्यक्ति ने एक और युवक के साथ मिलकर उस पर हमला किया और चाकू से वार कर दिया। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
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