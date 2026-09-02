Noida News: पंचायत सचिव और सहायकों को मिलेगा प्रशिक्षण
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:58 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:58 PM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
यमुना सिटी।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत विकास खंड जेवर परिसर में बृहस्पतिवार को ग्राम पंचायत सचिवों और पंचायत सहायकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से ओएसआर पोर्टल के संचालन और ग्राम पंचायतों के राजस्व स्रोतों में वृद्धि करने के विषय पर केंद्रित रहेगा। ब्लॉक प्रशासन ने जेवर क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत सचिवों और पंचायत सहायकों को सुबह 10 बजे विकास खंड कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और ऑनलाइन पोर्टल का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है।
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यमुना सिटी।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत विकास खंड जेवर परिसर में बृहस्पतिवार को ग्राम पंचायत सचिवों और पंचायत सहायकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से ओएसआर पोर्टल के संचालन और ग्राम पंचायतों के राजस्व स्रोतों में वृद्धि करने के विषय पर केंद्रित रहेगा। ब्लॉक प्रशासन ने जेवर क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत सचिवों और पंचायत सहायकों को सुबह 10 बजे विकास खंड कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और ऑनलाइन पोर्टल का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है।