Noida News : सुपरटेक ने कहा- ट्विन टावर्स वाली जमीन पर बनेगी दूसरी आवासीय परियोजना, प्राधिकरण से लेंगे अनुमति

नोएडा के ट्विन टावर्स ध्वस्त हो चुके हैं। मलबा हट जाने के बाद उस जमीन पर नई आवासीय परियोजना आकार लेगी। यह कहना है ट्विन टावर्स बनाने वाली कंपनी सुपरटेक का। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार सुपरटेक का कहना है कि नोएडा प्राधिकरण से बाकायदा अनुमति लेकर और इमेराल्ड कोर्ट के घर खरीदने वालों की हामी के बाद उस जगह पर नई आवासीय परियोजना खड़ी की जाएगी।

Twin Towers land will be used for other residential project after due approval with Noida Authority: Supertech



