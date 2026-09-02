Noida News: बंद मकानों और पीजी की रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-20 थाना पुलिस ने बंद मकानों, कोठियों और पीजी की रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के कब्जे से 24 हजार 200 रुपये और एक बाइक बरामद की गई। पुलिस ने गिरोह के दो बदमाशों के साथ चोरी के गहने खरीदने वाले एक सुनार को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक नाबालिग को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।सेक्टर-27 क्षेत्र से गिरफ्तार इन आरोपियों की पहचान आशीष कुमार, सचिन शर्मा और आलोक कुमार गुप्ता उर्फ कन्हैया के रूप में हुई है। एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि आशीष और सचिन चोरी को अंजाम देते थे, जबकि आलोक चोरी के आभूषणों को खरीदता था। पुलिस जांच में पता चला कि गिरोह के सदस्य पहले बंद मकानों, कोठियों और पीजी की रेकी करते थे। इस दौरान जिस मकान में लोग मौजूद नहीं रहते थे, उन मकानों में आरोपी ताला तोड़कर या किसी अन्य माध्यम से घर में घुस जाते थे। इसके बाद उस घर से नकदी और आभूषणों को चुराकर सुनार आलोक कुमार गुप्ता उर्फ कन्हैया को बेच देते थे। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने नोएडा समेत आसपास के इलाकों से दस से अधिक चोरी को घटनाओं को अंजाम दिया है। सेक्टर-20 थाना पुलिस आरोपियों से इन वारदातों के बारे में पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों को तलाश कर रही है।