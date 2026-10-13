फिर दमघोंटू हुई हवा: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में छाई धुंध, एक्यूआई 230 के पार, पढ़ें पूरा अपडेट

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को नोएडा का एक्यूआई 238 और ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 235 दर्ज किया गया। इसके साथ ही नोएडा के तीन एयर मॉनिटरिंग स्टेशन और ग्रेटर नोएडा के दो एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता ऑरेंज जोन में दर्ज हुई। वहीं, नोएडा सेक्टर-1 का एक्यूआई येलो जोन में दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे खराब स्थिति नोएडा के सेक्टर-125 की रही, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे अधिक दर्ज किया गया।