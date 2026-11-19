एजुकेशनवर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग्स 2026-27 में प्रोमेथियस स्कूल, नोएडा को इंटरनेशनल डे स्कूल श्रेणी में नोएडा और दिल्ली-एनसीआर में अव्वल और देश में संयुक्त पांचवां स्थान मिला है। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में स्कूल के संस्थापक चेयरपर्सन मुकेश शर्मा को ‘ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर’ सम्मान दिया गया।

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बिट्स पिलानी के पूर्व छात्र मुकेश शर्मा ने 2003 में क्यूए इन्फोटेक की स्थापना की थी। 2019 में उन्होंने सेक्टर 131, नोएडा में प्रोमेथियस स्कूल शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के साथ उद्यमिता, कला और खेल के लिए समय निर्धारित है। विद्यार्थियों के लिए डिजाइन लैब, संगीत स्टूडियो और 50 मीटर स्विमिंग पूल की सुविधा उपलब्ध है।शर्मा गौरी शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से दादरी में गौरी विद्या केंद्र विकसित कर रहे हैं। यह परी चौक, ग्रेटर नोएडा से करीब 30 मिनट की दूरी पर प्रस्तावित आवासीय विद्यालय है, जहां सीमित आय वर्ग की मेधावी छात्राओं को कक्षा 6 से 12 तक निशुल्क शिक्षा और आवास दिया जाएगा।