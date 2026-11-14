'अपने-अपने राम' में राममय हुआ नोएडा: कुमार विश्वास ने सुनाए राम-सीता विवाह के प्रसंग, भावविभोर हुए श्रोता

नोएडा में वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में तीन दिवसीय 'अपने-अपने राम' कार्यक्रम चल रहा है। शनिवार को इसके दूसरे दिन सुप्रसिद्ध कवि एवं कथावाचक कुमार विश्वास ने प्रस्तुति दी। उन्होंने भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया।

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यह कार्यक्रम नोएडा के सेक्टर-38 स्थित वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में आयोजित किया गया है। कुमार विश्वास ने पुष्पवाटिका में राम-सीता के प्रथम मिलन का वर्णन किया। उन्होंने शिवधनुष भंग और लक्ष्मण-परशुराम संवाद के प्रसंग भी सुनाए। इन सभी प्रसंगों को उन्होंने रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया। साथ ही, मिथिला के लोकाचार और विवाह की परंपराओं पर भी प्रकाश डाला। यह आयोजन समाजसेवी मुकेश शर्मा के सौजन्य से संपन्न हुआ। कुमार विश्वास ने पुष्पवाटिका मिलन से लेकर स्वयंवर तक के प्रसंगों को विस्तार से बताया। कार्यक्रम में उपस्थित हजारों श्रद्धालु उनकी प्रस्तुति से भावविभोर हो उठे। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम का समापन 15 नवंबर को होगा।कुमार विश्वास ने पुष्पवाटिका में राम-सीता के प्रथम मिलन को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि राम और सीता ने आंखों ही आंखों में एक-दूसरे को पहचान लिया था। शिवधनुष भंग के प्रसंग को भी उन्होंने भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने लक्ष्मण-परशुराम संवाद का भी रोचक वर्णन किया। उनकी प्रस्तुति में मिथिला के लोकाचार और विवाह की परंपराएं भी शामिल थीं।कथावाचक ने प्रेम के स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि सच्चा प्रेम हमेशा मर्यादा में ही पल्लवित होता है। धनुष भंग प्रसंग पर कुमार विश्वास ने एक गहरा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बड़े लक्ष्य केवल अहंकार से प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे लक्ष्य समर्पण और गुरु-कृपा से ही सिद्ध होते हैं।