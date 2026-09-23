Noida News: निजामुद्दीन ने 4 विकेट से जीता मैच

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नोएडा(संवाद)। सेक्टर-135 स्थित डीएस क्रिकेट मैदान में मंगलवार रात को डीएस वीकडे नाइट सीजन-5 का लीग मैच खेला गया। मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स निजामुद्दीन ने 4 विकेट से जीता। पहले खेलते हुए दिल्ली वॉरियर ने 8 विकेट खो कर 158 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर निजामुद्दीन ने 6 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाकर जीत दर्ज की। रॉयल चैलेंजर निजामुद्दीन के शगुन 59 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने।